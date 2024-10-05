Не Покровское и не Кураховское. Россияне активизировались еще на одном направлении фронта

За 4 октября на фронте произошло 159 боевых столкновений. При этом на Купянском направлении было больше атак РФ, чем на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Горячие" направления

"На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 22. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Цукуриного, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки, где враг 28 раз пытался прорвать оборону ВСУ.

А на Покровском направлении украинские воины отразили 15 штурмов и атак в районах населенных пунктов Николаевка, Селидово и Лисовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить подразделения ВСУ из занимаемых рубежей.

Ситуация на других участках фронта

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Старицы, Волчанска и Тихого.

На Лиманском направлении ВСУ остановили 15 атак оккупантов недалеко от Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силы обороны Украины отразили три штурмовых действия. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 9 попыток противника прорвать оборону. Основные усилия оккупанты при поддержке авиации прикладывали в районе Часового Яра, Калиновки, Ступочек и Андреевки.

Захватчики вчера продолжали активно действовать на Торецком направлении. В целом враг 14 раз проводил атаки на позиции ВСУ в районах Торецка и Щербиновки. Наносил авиаудары КАБами.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах Работино, Малых Щербаков и Каменского.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пункты с территории РФ, проводят диверсионно-разведывательную деятельность против Украины.