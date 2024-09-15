Покровський і Курахівський напрямки зрівнялися за кількістю атак. Яка ситуація на фронті

Втрати РФ в Україні

За минулу добу, 14 вересня, втрати РФ склали 1170 військових. Також ЗСУ знешкодили шість танків, 20 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, один засіб ППО, 85 БПЛА, одну крилату ракету та 53 автомобілі окупантів.

Крім того, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу противника, одного удару завдано по пункту управління, а також уразили одну артилерійську систему та понтонний міст окупантів.

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