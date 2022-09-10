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В Покровске прогремели взрывы

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Покровск, Суббота 10 сентября 2022 22:19
В Покровске прогремели взрывы Иллюстративное фото: в Покровске прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 10 сентября, вечером в городе Покровск (Донецкая область) были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Покровска Руслана Требушкина в Telegram.

"Внимание! В Покровске слышны взрывы! Сохраняем спокойствие и не публикуем никакую информацию в соцсетях", - написал Требушкин.

Он призвал местных жителей ждать информации о происшествии от официальных источников.

Напомним, ранее стало известно, что 8 августа из-за обстрелов оккупантов погибли девять гражданских в Донецкой области.

Также мы писали, что сегодня вечером россияне обстреляли Харьков.

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