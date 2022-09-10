ua ru
Сб, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Покровську прогриміли вибухи

Новость на русском →
Покровськ, Субота 10 вересня 2022 22:19
У Покровську прогриміли вибухи Ілюстративне фото: у Покровську пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 10 вересня, ввечері в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Покровська Руслана Требушкіна в Telegram.

"Увага! У Покровську чутні вибухи! Зберігаємо спокій і не публікуємо ніяку інформацію в соцмережах", - написав Требушкін.

Він закликав місцевих жителів чекати інформації про подію від офіційних джерел.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 8 серпня через обстріли окупантів загинули дев'ятеро цивільних на Донеччині.

Також ми писали, що сьогодні ввечері росіяни обстріляли Харків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Покровск Вибух Війна Росії проти України
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі