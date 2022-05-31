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Покровская община получила почти 24 тысячи единиц медикаментов от Фонда Ахметова

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Вторник 31 мая 2022 13:18
Покровская община получила почти 24 тысячи единиц медикаментов от Фонда Ахметова Фото: Покровская община получила почти 24 тысячи единиц медикаментов от Фонда Ахметова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал более 23,5 тысячи единиц медикаментов в Покровскую общину Донецкой области. Гуманитарная помощь поступит в медицинские учреждения региона под координацией Донецкой областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора КП "ЦПМСП" Покровского городского совета Донецкой области Инессу Острянина.

"С началом войны изменилось почти все и ситуация сейчас действительно непростая. Из-за военных действий 60% врачей были вынуждены эвакуироваться в более безопасные места. Другая часть продолжает оказывать помощь жителям нашего города", - заявила Острянина.

Хотя медицинское учреждение принимает в основном гражданское население, больница крайне остро нуждалась в сердечно-сосудистых, обезболивающих препаратах и антибиотиках. Собственно, тех медикаментов, которые фонд направил в больницу.

Всего с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от фонда более 600 тысяч единиц необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

Напомним, с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.

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