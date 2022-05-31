ru ua
Вт, 31 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Покровська громада отримала майже 24 тисячі одиниць медикаментів від Фонду Ахметова

Новость на русском →
Вівторок 31 травня 2022 13:18
Покровська громада отримала майже 24 тисячі одиниць медикаментів від Фонду Ахметова Фото: Покровська громада отримала майже 24 тисячі одиниць медикаментів від Фонду Ахметова (Віталій Носач, РБК-УкраїнаРБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав понад 23,5 тисячі одиниць медикаментів до Покровської громади, що на Донеччині. Гуманітарна допомога надійде до медичних закладів регіону під координацією Донецької обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора КП "ЦПМСД" Покровської міської ради Донецької області Інесу Остряніна.

"З початком війни змінилося майже все й ситуація наразі дійсно непроста. Через воєнні дії 60 % лікарів були змушені евакуюватися до більш безпечних місць. Інша частина продовжує надавати допомогу мешканцям нашого міста", - заявила Остряніна.

Хоча медичний заклад приймає здебільшого цивільне населення, лікарня вкрай гостро потребувала серцево-судинних, знеболювальних препаратів та антибіотиків. Власне, тих медикаментів, які фонд направив до лікарні.

Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від фонду понад 600 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Понад 1 мільйону з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гуманітарна допомога Рінат Ахметов
NEWS
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
Близько 30 500 військових і більше 3300 ББМ: названі втрати Росії в Україні
DAILY
Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Євгеній Єнін: Ніхто не має ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою