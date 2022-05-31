Покровська громада отримала майже 24 тисячі одиниць медикаментів від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова передав понад 23,5 тисячі одиниць медикаментів до Покровської громади, що на Донеччині. Гуманітарна допомога надійде до медичних закладів регіону під координацією Донецької обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора КП "ЦПМСД" Покровської міської ради Донецької області Інесу Остряніна.

"З початком війни змінилося майже все й ситуація наразі дійсно непроста. Через воєнні дії 60 % лікарів були змушені евакуюватися до більш безпечних місць. Інша частина продовжує надавати допомогу мешканцям нашого міста", - заявила Остряніна.

Хоча медичний заклад приймає здебільшого цивільне населення, лікарня вкрай гостро потребувала серцево-судинних, знеболювальних препаратів та антибіотиків. Власне, тих медикаментів, які фонд направив до лікарні.

Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від фонду понад 600 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 2,5 мільйони українців. Понад 1 мільйону з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 мільйонам осіб.