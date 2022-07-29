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Из Покровска в Кропивницкий назначили эвакуационный поезд: график рейса

Фото: из Покровска в Кропивницкий назначили эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Начиная с завтрашнего дня, 30 июля, из Покровска в Кропивницкий будет двигаться эвакуационный поезд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Покровска Александра Требушкина.

"С субботы, 30 июля, по четным числам месяца с нашей железнодорожной станции будет отправляться поезд в Кропивницкий", - пишет Требушкин.

По словам мэра Покоровська, поезд будет отправляться в 16:30 и прибывать до Кропивницкого на следующий день в 03:16.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что жителей Донецкой области призывают срочно эвакуироваться.

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УкраинаРоссийская ФедерацияПокровскКропивницкий