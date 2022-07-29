Из Покровска в Кропивницкий назначили эвакуационный поезд: график рейса
Фото: из Покровска в Кропивницкий назначили эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Начиная с завтрашнего дня, 30 июля, из Покровска в Кропивницкий будет двигаться эвакуационный поезд.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Покровска Александра Требушкина.
"С субботы, 30 июля, по четным числам месяца с нашей железнодорожной станции будет отправляться поезд в Кропивницкий", - пишет Требушкин.
По словам мэра Покоровська, поезд будет отправляться в 16:30 и прибывать до Кропивницкого на следующий день в 03:16.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что жителей Донецкой области призывают срочно эвакуироваться.
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