Из Покровска в Кропивницкий назначили эвакуационный поезд: график рейса

Фото: из Покровска в Кропивницкий назначили эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)

Начиная с завтрашнего дня, 30 июля, из Покровска в Кропивницкий будет двигаться эвакуационный поезд.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Покровска Александра Требушкина.

"С субботы, 30 июля, по четным числам месяца с нашей железнодорожной станции будет отправляться поезд в Кропивницкий", - пишет Требушкин. По словам мэра Покоровська, поезд будет отправляться в 16:30 и прибывать до Кропивницкого на следующий день в 03:16.