З Покровська до Кропивницького назначили евакуаційний потяг: графік рейсу

Фото: з Покровська до Кропивницького назначили евакуаційний потяг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Починаючи відзавтра, 30 липня, з Покровська до Кропивницького рухатиметься евакуаційний потяг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Покровська Олександра Требушкіна.

"Із суботи, 30 липня, по парних числах місяця із нашої залізничної станції буде відправлятися потяг до Кропивницького", - пише Требушкін. За словами мера Покоровська, потяг відправлятиметься о 16:30 й прибуватиме до Кропивницького на наступний день о 03:16.