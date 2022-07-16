Покровск попал под обстрел ракетами "Искандер". Есть погибшие и раненые

Российские войска ударили по Покровску (Донецкая область) ракетами "Искандер-М". В результате атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Донецкой области.
"Россияне дважды ударили по мирным жителям баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены по меньшей мере 27 жилых домов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что полиция документирует военное преступление России. Открыто уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".
Есть погибшие и раненые, но точное количество жертв не сообщается.
Фото: последствия обстрела Покровска (t.me/don_gunp)
Напомним, ранее сообщалось, что россияне обстреляли частный сектор в Покровске, в результате также было повреждено здание бывшего Дворца культуры.
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