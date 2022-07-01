Покровск получил тактические аптечки от "Метинвеста" и Shakhtar Social Foundation

Покровская община получила более 100 тактических аптечек. Передала аптечки компания "Метинвест", совместно с Shakhtar Social Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее компания также передала коммунальщикам Покровска 200 бронежилетов и 90 кевларовых касок.

"Благодарим группу "Метинвест" и Shakhtar Social Foundation за действенную поддержку и помощь. Полученные тактические аптечки будут переданы местным коммунальщикам, которые продолжают работать в условиях военной опасности", - отметила заместитель покровского городского головы Маргарита Идрисова.

Напомним, ранее компания "Метинвест" передала Покровская свыше 12 тысяч продуктовых наборов раздали людям, которые нуждаются в поддержке, и сформировали стратегический продуктовый запас в городе.

Как известно, с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн. Так, компания передала ГУР партию дронов на более 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназа.

В конце мая группа направила воинской части Нацгвардии 1000 единиц средств защиты, а ранее - предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн.

Также компания наладила производство бронепластин, которые бесплатно предоставляет в ВСУ, территориальной обороне, Нацгвардии и уполномоченным представителям власти.