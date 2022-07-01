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Покровськ отримав тактичні аптечки від "Метінвесту" та Shakhtar Social Foundation

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П'ятниця 01 липня 2022 19:08 promo
Покровськ отримав тактичні аптечки від "Метінвесту" та Shakhtar Social Foundation Фото: Покровськ отримав тактичні аптечки від "Метінвесту" та Shakhtar Social Foundation (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Покровська громада отримала понад 100 тактичних аптечок. Передала аптечки компанія "Метінвест", спільно з Shakhtar Social Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Раніше компанія також передала комунальникам Покровська 200 бронежилетів і 90 кевларових касок.

"Дякуємо групі "Метінвест" і Shakhtar Social Foundation за дієву підтримку та допомогу. Отримані тактичні аптечки будуть передані місцевим комунальникам, які продовжують працювати в умовах воєнної небезпеки", - зазначила заступник Покровського міського голови Маргарита Ідрісова.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" передала до Покровська понад 12 тисяч продуктових наборів: їх роздали людям, які потребують підтримки, та сформували стратегічний продуктовий запас у місті.

Як відомо, від початку війни "Метінвест" направив на допомогу Україні та українцям вже понад 1,5 млрд грн. Так, компанія передала ГУР партію дронів на понад 500 тисяч доларів, а також 1000 комплектів амуніції спецпризначення.

Наприкінці травня група направила військовій частині Нацгвардії 1000 одиниць засобів захисту, а раніше - надала Сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Також компанія налагодила виробництво бронепластин, які безоплатно надає у ЗСУ, територіальній обороні, Нацгвардії та уповноваженим представникам влади.

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