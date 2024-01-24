Покровськ у Донецькій області залишився без води через обстріл росіян

"Через пошкодження внаслідок обстрілу критично важливого інфраструктурного об'єкта, централізоване водопостачання Покровської громади припинено", - йдеться в заяві.

Фото: Покровськ (deepstatemap.live)

Зазначається, що подачу води буде відновлено після проведення ремонтних робіт.

Обстріли Донецької області

Російські загарбники щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області, і під ворожими ударами постійно перебувають як прифронтові населені пункти регіону, так і ті, що знаходяться в відносному тилу.

Під обстріли потрапляють, серед іншого, промислові об'єкти та енергетична інфраструктура.

Вчора в Донецькій області внаслідок обстрілу російських окупантів тимчасово були знеструмлені два вугільні підприємства. У той момент під землею знаходились майже сто гірників.