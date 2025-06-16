Покриваєте нігті гель-лаком? Ось що буде, якщо цього не робити

Гель-лак може викликати виснаження нігтів, алергічні реакції та підвищену чутливість шкіри. Найкраще відмовитися від покриття, щоб зберегти здоров’я нігтів і уникнути ускладнень.

Чи справді звичайний лак корисніший за гель - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

Чому корисно робити манікюр без покриття

Моніторинг гормонального здоровʼя

За словами ендокринолога Олени Доманської, нігті можуть "розповісти" про дефіцит заліза, біотину, порушення щитоподібної залози, проблеми з наднирниками або статевими гормонами.

Саме без покриття можна вчасно побачити зміни - і не маскувати симптоми лаком.

Зменшення впливу токсичних речовин

У складі деяких покриттів є формальдегід, толуол, дібутилацетат - хімічні речовини, які при постійному впливі можуть погіршувати гормональний фон, особливо у жінок з порушеним метаболізмом чи полікістозом яєчників.

Менше стресу для нігтьової пластини

Систематичне зняття покриття (особливо апаратне) може травмувати нігті та викликати мікрозапалення.

А це додаткове навантаження на організм, особливо якщо є проблеми з регенерацією або обміном речовин.

Фізіологічне відновлення

Нігті, як і шкіра, мають свій цикл росту та відновлення. Даючи їм "дихати", ми не лише покращуємо зовнішній вигляд, а й стимулюємо природні процеси зміцнення.

Ендокринолог зазначила, якщо є порушення щитоподібної залози, наднирників, дефіцити вітамінів або заліза, то відмова від постійного гелевого покриття хоча б на 1-2 місяці дозволяє краще слідкувати за станом організму і не втрачати сигнали, які подають нігті.

Переваги та недоліки звичайного лаку

До плюсів відносять:

не потребує УФ-лампи - УФ-випромінювання при сушці гель-лаку може підвищувати ризик старіння шкіри та навіть раку шкіри при частому використанні.

легше знімається - не вимагає агресивного спилювання, що менше шкодить нігтьовій пластині

менше впливає на нігті - ме викликає такого сильного пересушування та витончення, як гель-лак

Недоліки звичайного лаку: