Покрываете ногти гель-лаком? Вот что будет, если этого не делать

Гель-лак может вызвать истощение ногтей, аллергические реакции и повышенную чувствительность кожи. Лучше всего отказаться от покрытия, чтобы сохранить здоровье ногтей и избежать осложнений.

Действительно ли обычный лак полезнее геля - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Почему полезно делать маникюр без покрытия

Мониторинг гормонального здоровья

По словам эндокринолога Елены Доманской, ногти могут "рассказать" о дефиците железа, биотина, нарушениях щитовидной железы, проблемах с надпочечниками или половыми гормонами.

Именно без покрытия можно вовремя увидеть изменения - и не маскировать симптомы лаком.

Уменьшение воздействия токсичных веществ

В составе некоторых покрытий есть формальдегид, толуол, дибутилацетат - химические вещества, которые при постоянном воздействии могут ухудшать гормональный фон, особенно у женщин с нарушенным метаболизмом или поликистозом яичников.

Меньше стресса для ногтевой пластины

Систематическое снятие покрытия (особенно аппаратное) может травмировать ногти и вызвать микровоспаление.

А это дополнительная нагрузка на организм, особенно если есть проблемы с регенерацией или обменом веществ.

Физиологическое восстановление

Ногти, как и кожа, имеют свой цикл роста и восстановления. Давая им "дышать", мы не только улучшаем внешний вид, но и стимулируем естественные процессы укрепления.

Эндокринолог отметила, если есть нарушения щитовидной железы, надпочечников, дефициты витаминов или железа, то отказ от постоянного гелевого покрытия хотя бы на 1-2 месяца позволяет лучше следить за состоянием организма и не терять сигналы, которые подают ногти.

Преимущества и недостатки обычного лака

К плюсам относят:

не требует УФ-лампы - УФ-излучение при сушке гель-лака может повышать риск старения кожи и даже рака кожи при частом использовании.

легче снимается - не требует агрессивного спиливания, что меньше вредит ногтевой пластине

меньше влияет на ногти - не вызывает такого сильного пересушивания и истончения, как гель-лак

Недостатки обычного лака: