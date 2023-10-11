Покращили тактичне становище. У ЗСУ розповіли, де продовжують відтісняти ворога

"На Авдіївському напрямку російські загарбники силами до 3 батальйонів за підтримки танків і броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Проте наші захисники відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій", - доповів речник.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Як зазначив Ковальов, ЗСУ покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області.

Також підрозділи українських військ ведуть штурмові дії південніше Бахмута.

"Мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці. Виснажують ворога", - додав Ковальов.

Наступ ЗСУ

Як відомо, наші воїни продовжують наступальні дії на сході та півдні України. На Мелітопольському напрямку ЗСУ намагаються прорвати лінії оборони росіяни, аби зруйнувати так званий коридор РФ з Донбасу до Криму.

На сході епіцентрами бої залишають Авдіївка, Бахмут та лінія Лиман-Куп'янськ. На південному фланзі Бахмутського напрямку бої точаться у районі залізниці.