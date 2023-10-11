Улучшили тактическое положение. В ВСУ рассказали, где продолжают оттеснять врага

Наступление ВСУ продолжается на двух направлениях фронта, наши бойцы улучшили тактическое положение. Также защитники продолжают сдерживать атаки противника на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева во время телемарафона.
"На Авдеевском направлении российские захватчики силами до 3 батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Однако наши защитники отразили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций", - доложил спикер.
Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Как отметил Ковалев, ВСУ улучшили тактическое положение в районе западнее Работино Запорожской области.
Также подразделения украинских войск ведут штурмовые действия южнее Бахмута.
"Успевали в районах восточнее Клиещиевки и восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике. Истощают врага", - добавил Ковалев.
Наступление ВСУ
Как известно, наши воины продолжают наступательные действия на востоке и юге Украины. На Мелитопольском направлении ВСУ пытаются прорвать линии обороны россияне, чтобы разрушить так называемый коридор РФ из Донбасса в Крым.
На востоке эпицентрами бои покидают Авдеевка, Бахмут и линия Лиман-Купянск. На южном фланге Бахмутского направления бои идут в районе железной дороги.
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