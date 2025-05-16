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Покращення зелених аукціонів збільшить інвестиції в зелену енергетику, - експерти

Фото: покращення зелених аукціонів збільшить інвестиції в зелену енергетику (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Інвестори можуть почати вкладати більше коштів у будівництво зелених електростанцій після законодавчих змін щодо умов проведення зелених аукціонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар експертів юридичної фірми Sayenko Kharenko.

"Законопроєкт пропонує інструменти для підвищення інтересу інвесторів до аукціонного механізму стимулювання виробництва з ВДЕ", - повідомляють в юридичній фірмі.

Як зазначається, автори законопроєкту відзначають низьку зацікавленість інвесторів за результатами пілотних аукціонів, проведених у 2024 році, і відповідно потребу в удосконаленні аукціонної моделі підтримки.

"До речі, результати аукціонів, проведених уже у 2025 році, сигналізують про те саме", - підкреслюють експерти. 

Також повідомляється, що законопроєктом пропонуються додаткові зміни для розвитку зеленої енергетики. 

Зокрема, він дорегульовує інструмент гарантій походження з метою інтеграції реєстру гарантій походження електричної енергії з ВДЕ України з реєстрами країн Енергетичного Співтовариства та ЄС.

Як повідомлялося, в Україні в 2024 році відбулося декілька пілотних зелених аукціонів на будівництво нових сонячних, вітрових та гідроелектростанцій. Однак при загальному обсягу квоти в 110 МВт в результаті вдалось залучити інвестиції лише на 1 МВт потужності ГЕС. При цьому два аукціони навесні 2025 року не відбулися через відсутність мінімальної кількості учасників. 

На думку учасників ринку,  інвестиції в будівництво підприємств зеленої енергетики можуть бути успішними, якщо зелені аукціони будуть пристосовані до реалізації великих проєктів в енергетиці.

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