Покращення зелених аукціонів збільшить інвестиції в зелену енергетику, - експерти

"Законопроєкт пропонує інструменти для підвищення інтересу інвесторів до аукціонного механізму стимулювання виробництва з ВДЕ", - повідомляють в юридичній фірмі.

Як зазначається, автори законопроєкту відзначають низьку зацікавленість інвесторів за результатами пілотних аукціонів, проведених у 2024 році, і відповідно потребу в удосконаленні аукціонної моделі підтримки.

"До речі, результати аукціонів, проведених уже у 2025 році, сигналізують про те саме", - підкреслюють експерти.

Також повідомляється, що законопроєктом пропонуються додаткові зміни для розвитку зеленої енергетики.

Зокрема, він дорегульовує інструмент гарантій походження з метою інтеграції реєстру гарантій походження електричної енергії з ВДЕ України з реєстрами країн Енергетичного Співтовариства та ЄС.

Як повідомлялося, в Україні в 2024 році відбулося декілька пілотних зелених аукціонів на будівництво нових сонячних, вітрових та гідроелектростанцій. Однак при загальному обсягу квоти в 110 МВт в результаті вдалось залучити інвестиції лише на 1 МВт потужності ГЕС. При цьому два аукціони навесні 2025 року не відбулися через відсутність мінімальної кількості учасників.

На думку учасників ринку, інвестиції в будівництво підприємств зеленої енергетики можуть бути успішними, якщо зелені аукціони будуть пристосовані до реалізації великих проєктів в енергетиці.