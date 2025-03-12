Для покращення складної ситуації з газом потрібні ринкові умови в галузі, - експерт

"Я з перших днів наполягав на тому, що закривати газ українського видобутку тут в Україні немає сенсу. Це призвело до великих втрат, тобто оцінюєш, що нам більше не удари зараз завалили, а саме політика заборони експорту газу призвела до того, що приватні компанії останні три роки не розвивалися. Тобто ми втратили, на мій погляд, десь близько 2 млрд кубометрів газу тільки на недолугій політиці держави, повʼязаних з експортом газу", - сказав він.

Закревський пояснив, що влітку Україна мала можливість продати в Європу надлишки газу по високій ціні, а доходи вкладати у розвиток власних родовищ.

Він наголосив, що для покращення ситуації з газом треба, щоб ціни на газовому ринку України формувалися за ринковими принципами.

"Якщо зараз відпустити ринок, якщо дати йому і експорт, імпорт, і робили на літо, якщо дати йому можливість спокійно працювати, то ми опинимося в ситуації, коли все збалансується само собою риночно", - розповів він.

Закревський додав, що якщо цього не зробити, то дефіцит газу в Україні може скласти 3-5 млрд кубометрів.

Раніше парламентська тимчасова слідча комісія з енергетики установила дефіцит газу для проходження зими.