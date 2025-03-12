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Для улучшения сложной ситуации с газом нужны рыночные условия в отрасли, - эксперт

Фото: для улучшения сложной ситуации с газом нужны рыночные условия в отрасли (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Для улучшения ситуации с газом в Украине нужно обеспечить рыночные условия на газовом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий заместителя директора ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрея Закревского.

"Я с первых дней настаивал на том, что закрывать газ украинской добычи здесь в Украине нет смысла. Это привело к большим потерям, то есть оцениваешь, что нам больше не удары сейчас завалили, а именно политика запрета экспорта газа привела к тому, что частные компании последние три года не развивались. То есть мы потеряли, на мой взгляд, где-то около 2 млрд кубометров газа только на непутевой политике государства, связанных с экспортом газа", - сказал он.

Закревский пояснил, что летом Украина имела возможность продать в Европу излишки газа по высокой цене, а доходы вкладывать в развитие собственных месторождений.

Он отметил, что для улучшения ситуации с газом надо, чтобы цены на газовом рынке Украины формировались по рыночным принципам.

"Если сейчас отпустить рынок, если дать ему и экспорт, и импорт, и делали на лето, если дать ему возможность спокойно работать, то мы окажемся в ситуации, когда все сбалансируется само собой рыночно", - рассказал он.

Закревский добавил, что если этого не сделать, то дефицит газа в Украине может составить 3-5 млрд кубометров.

Ранее парламентская временная следственная комиссия по энергетике установила дефицит газа для прохождения зимы.

 

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