Покращення фінансового стану енергоринку дозволить підтримати економіку України, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру економічного відновлення Кирила Криволапа.

"Всі витрати, які несуть енергокомпанії в Україні, коли вони інвестують в переоснащення мережі, інвестують в зарплати, це все фактично йде в наш український ВВП. І вони сплачують з цього податки, створюють робочі місця, сплачують ЄСВ. Тому тут дуже багато завдань вирішується, коли ми збільшуємо розмір ліквідності на ринку", - сказав він.

Проте Криволап зазначив, що для позитивного економічного ефекту ліквідність потрібно збільшувати не коштом держбюджету.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.