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Покращення фінансового стану енергоринку дозволить підтримати економіку України, - експерт

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Середа 05 квітня 2023 14:18
Покращення фінансового стану енергоринку дозволить підтримати економіку України, - експерт Фото: покращення фінансового стану енергоринку дозволить підтримати економіку України (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Забезпечення фінансового балансу на енергоринку дозволить вирішити багато проблем в економіці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру економічного відновлення Кирила Криволапа.

"Всі витрати, які несуть енергокомпанії в Україні, коли вони інвестують в переоснащення мережі, інвестують в зарплати, це все фактично йде в наш український ВВП. І вони сплачують з цього податки, створюють робочі місця, сплачують ЄСВ. Тому тут дуже багато завдань вирішується, коли ми збільшуємо розмір ліквідності на ринку", - сказав він.

Проте Криволап зазначив, що для позитивного економічного ефекту ліквідність потрібно збільшувати не коштом держбюджету.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

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