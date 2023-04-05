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Улучшение финансового состояния энергорынка позволит поддержать экономику Украины, - эксперт

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Среда 05 апреля 2023 14:18
Улучшение финансового состояния энергорынка позволит поддержать экономику Украины, - эксперт Фото: улучшение финансового состояния энергорынка позволит поддержать экономику Украины (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Обеспечение финансового баланса на энергорынке позволит решить многие проблемы в экономике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Центра экономического восстановления Кирилла Криволапа.

"Все расходы, которые несут энергокомпании в Украине, когда они инвестируют в переоснащение сети, инвестируют в зарплаты, это все фактически идет в наш украинский ВВП. И они платят с этого налоги, создают рабочие места, платят ЕСВ. Поэтому здесь очень много задач решается, когда мы увеличиваем размер ликвидности на рынке", - сказал он.

Однако Криволап отметил, что для положительного экономического эффекта ликвидность нужно увеличивать не за счет госбюджета.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.

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