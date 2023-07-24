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Покращений аналог "Панциря": У Туреччині представили новий комплекс ППО

Фото: у Туреччині представили новий комплекс ППО (aselsan.com)
Автор: Константин Широкун

Турецька компанія ASELSAN представила новий комплекс протиповітряної та протиракетної оборони GURZ у рамках Міжнародної виставки оборонної промисловості IDEF'23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SavunmaSanayiST.

Відомо, що новинка створена на броньованій платформі з колісною шасі формулою 8x8. У набір озброєння входитиме 35-мм автоматична гармата, яка може стріляти кількома пострілами. Також в арсеналі комплексу чотири ракети малої дальності.

Передбачається також, що цей комплекс має входити радар управління вогнем, канал передачі і кілька оптико-електронних станцій. Інші характеристики цього комплексу поки що не розкриваються.

Однією з особливостей турецького комплексу GURZ є адаптація для стрільби по цілях на малих висотах із використанням ракет класу "повітря-повітря", створених під F-16. Турецькі ЗМІ зазначають, що новий комплекс за концепцією повторює російський "Панцир", але з покращеними характеристиками.

Російський "Панцир"

"Панцир" - це сімейство російських самохідних зенітних ракетно-гарматних комплексів наземного та морського базування. Він призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу. Роботи зі створення комплексу було завершено у 1994 році. У 2015 році прийнято на озброєння новий комплекс "Панцир-С2" з покращеними характеристиками. У його арсеналі – ракети дальністю до 18 км та пара спарених 30-мм зенітних гармат.

Туреччина модернізує збройні сили

Туреччина останніми роками суттєво оновлює свої збройні сили. Це стосується і наземної техніки та авіації. Зокрема, країна у жовтні 2021 року відправила США запит на купівлю 40 нових літаків F-16 на суму 20 млрд. доларів.

І турецькі офіційні особи, і адміністрація Байдена відкинули будь-які припущення про те, що схвалення Анкарою вступу Швеції до НАТО якось пов'язане з продажем F-16 протягом кількох місяців переговорів щодо подолання турецького спротиву.

Незабаром у Вашингтоні заявили, що розпочнуть передачу Туреччини винищувачів F-16 після консультацій з Конгресом.

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