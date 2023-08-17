Покращена копія "Шахеда". Китай представив новий дрон-камікадзе: що про нього відомо

Після пропагандистського форуму у мережі з'явилися фото та характеристики дрону-камікадзе Sunflower 200, який представила одна із неназваних китайських компаній.

В цілому цей літальний апарат ззовні та за загальними характеристиками копіює іранський Shahed-136. Наприклад, Китай заявив, що довжина фюзеляжу складає 3,2 метра, а розмах крил - 2,5 метри. Маса бойової частини - 40 кілограмів. Дальність польоту від 1500 до 2000 кілометрів, а швидкість 160-220 км/год.

Фото: Китай представив новий дрон-камікадзе (defence-ua.com)

Видання Defense Express зазначає, що цей набір характеристик є схожим та навіть ідентичним до іранських Shahed-136, чи як їх маркують росіяни "Герань-2".

При цьому стартова маса китайського дрона складає всього 175 кілограмів, а іранського - 240 кілограмів.

"Ймовірно, саме за рахунок полегшеної стартової маси на цьому дроні передбачено вертикальний старт, скоріш за все - без використання твердопаливного прискорювача, як на оригінальних "Шахедах"", - йдеться у матеріалі.

Також цікаво, що бортовий запас палива на Sunflower 200, як було заявлено, складає 10 кілограмів або 160 літрів. Скільки складає такий показник на Shahed-136 - досі невідомо.

Варто зазначити, що залишається невідомим, якими темпами виготовляє Китай ці дрони, чи постачатимуть безпілотники на експорт і чи може їх отримати Росія.

Українські морські дрони

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк нещодавно підтвердив, що Україна атакувала Кримський міст, а також російські кораблі у Чорному морі морськими надводними дронами. Ці безпілотні апарати - є унікальною розробкою СБУ та цивільних інженерів.

При цьому Малюк наголосив, що виробництво морських дронів розташоване в Україні, але заводи знаходяться під землею.

Детальніше про те, якими дронами Україна атакує РФ у Чорному морі - читайте у нашому матеріалі.

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