Улучшена копия "Шахеда". Китай представил новый дрон-камикадзе: что о нем известно

После пропагандистского форума в сети появились фото и характеристики дрона-камикадзе Sunflower 200, представленного одной из неназванных китайских компаний.

В целом этот летательный аппарат внешне и по общим характеристикам копирует иранский Shahed-136. К примеру, Китай заявил, что длина фюзеляжа составляет 3,2 метра, а размах крыльев - 2,5 метра. Масса боевой части - 40 килограммов. Дальность полета от 1500 до 2000 км, а скорость 160-220 км/ч.

Фото: Китай представил новый дрон-камикадзе (defence-ua.com)

Издание Defense Express отмечает, что этот набор характеристик похож и даже идентичен иранским Shahed-136, или как их маркируют россияне "Герань-2".

При этом стартовая масса китайского дрона составляет всего 175 килограммов, а иранского - 240 килограммов.

"Вероятно, именно за счет облегченной стартовой массы на этом дроне предусмотрен вертикальный старт, скорее всего - без использования твердотопливного ускорителя, как на оригинальных "Шахедах"", - говорится в материале.

Также интересно, что бортовой запас топлива на Sunflower 200, как было заявлено, составляет 10 килограммов или 160 литров. Сколько составляет такой показатель на Shahed-136 - пока неизвестно.

Следует отметить, что остается неизвестным, какими темпами производит Китай эти дроны, будут ли поставлять беспилотники на экспорт и может ли их получить Россия.

Украинские морские дроны

Напомним, глава СБУ Василий Малюк недавно подтвердил, что Украина атаковала Крымский мост, а также российские корабли в Черном море морскими надводными дронами. Эти беспилотные аппараты - уникальная разработка СБУ и гражданских инженеров.

При этом Малюк подчеркнул, что производство морских дронов расположено в Украине, но заводы находятся под землей.

Подробнее о том, какими дронами Украина атакует РФ в Черном море - читайте в нашем материале.

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