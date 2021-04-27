При покорении Марса будет много человеческих жертв, - Илон Маск

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Однако, недостатка в добровольцах нет.
Об этом он заявил в эфире CNN.
Возглавляемая им компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек. Отправить его к Марсу планируют до 2030 года.
"Очевидно, что многие умрут вначале. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе", - заявил он.
Ранее он пообещал к 2050 году отправить на Марс около миллиона человек.
"Это будет славное приключение и поразительный опыт", - отметил Маск.
Напомним, Маск заявил, что человечество должно создать на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии - город на Марсе.
Также Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.
Ранее сообщалось, что в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС.