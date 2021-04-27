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При покорении Марса будет много человеческих жертв, - Илон Маск

Автор: Анастасия Рокитна

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск предупредил, что покорение Марса потребует человеческих жертв. Однако, недостатка в добровольцах нет.

Об этом он заявил в эфире CNN.

Возглавляемая им компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек. Отправить его к Марсу планируют до 2030 года.

"Очевидно, что многие умрут вначале. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе", - заявил он.

Ранее он пообещал к 2050 году отправить на Марс около миллиона человек.

"Это будет славное приключение и поразительный опыт", - отметил Маск.

Напомним, Маск заявил, что человечество должно создать на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии - город на Марсе.

Также Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

Ранее сообщалось, что в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС.

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