Покинута машина у дворі: що з нею можна зробити

Картина не те щоб повсюдна, проте добре знайома: чиясь стара машина стоїть у дворі і нікуди не їздить, в той час як є машини, якими користуються щодня, але їм немає місця тут, поряд з домівкою власника.

Що таке покинута машина

Звісно, що живучи у правовій європейській державі навіть про неестетичний і немов нікому не потрібний об’єкт ми повинні говорити тільки з точки зору закону. Який нагадує, що в кожної машини є законний власник, який вільний розпоряджатись своїм майном на свій розсуд. Але є інша позиція – громадян, які мешкають поряд і претендують на паркомісце чи просто хочуть мати перед очима щось більш естетичне, ніж іржавий, вкритий мохом седан на спущених шинах.

Занедбана машина: що робити?

Юристи, які працюють у сфері цивільного права, відрізняють декілька типів таких машин:

Автомобіль стоїть з порушенням правил ПДР. Тут все просто: можна зателефонувати в поліцію і машину повинні вивезти на штрафмайданчик. Не факт, що це станеться того ж дня і того ж тижня, бо поліцейські розумітимуть безперспективність такої евакуації (для машини це квиток в один кінець), але доведеться проявити наполегливість.

Авто запарковано без порушень, власник невідомий. Ім’я господаря можна дізнатись через Сервісний центр МВС, написавши офіційний запит (послуга платна). А знаючи дані власника, можна шукати його, щоб розпочати перемовини щодо звільнення місця.

Авто запарковано без порушень, власника знайте не вдається. Найскладніший випадок, але рішення є. Для такої ситуації є процедура визнання машини нічийною з подальшим визнанням її знахідкою певного громадянина – наприклад, когось з небайдужих сусідів. Відтак, машину-знахідку мають забрати на зберігання до поліції, і якщо власник таки не з’явиться, через півроку її можна буде продавати – можливо, на пункт збору металобрухту.

Зверніть увагу, що доки в машини є господар (а за умовчанням вважається, що він є), забирати її з місця паркування не можна, бо це кваліфікується як крадіжка. З цієї ж причини покинуту машину не можна вивозити комунальникам і навіть поліції.

Переговори – найкращий варіант

Добре, коли власник занедбаної машини відомий. Спробуйте для початку з’ясувати, чому його машина опинилась у такому стані. Швидше за все, причина фінансова: авто колись давно зламалось, і власник не має коштів на масштабний ремонт. Але і розставатись зі своєю машиною власнику не хочеться, хоча б вона і перейшла де факто у статус нерухомості: ще є люди, яким чогось варті такі понятті як ностальгія і пам’ять про минуле.

Проте якщо навіть машини власникові не шкода, у нього може не бути грошей на вивіз автівки на звалище. В такому випадку зацікавлені сусіди можуть домовитись з власником про вивіз машини на брухт. Отримані на черметі гроші (порядку 200 – 300 доларів) доведеться віддати частково евакуаторнику і частково – власнику. З документами тут нескладно – машину, відправлену на утилізацію, в Сервісний центр МВС пред’являти не треба, і знімають з обліку її безкоштовно.

Коротко

Як би там не було, найпростіший шлях прибрати стару і не функціонуючу машину з двору – це досягти згоди з її власником. Так, в деяких випадках це буде непросто, адже люди бувають різні, у тому числі, як кажуть, недоговірні. У поміч небайдужим сусідам доведеться підключати діюче законодавство і органи влади. Зокрема, часто дієвим помічником може виступити депутат місцевої ради, обраний від даного району міста.

При підготовці статті були використані матеріали ГСЦ МВС і Цивільного кодекс України.