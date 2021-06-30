Не покидая квартиры: 5 способов заработка в интернете

Возможностью заработать онлайн сейчас никого не удивить. Если копнуть глубже, выяснится, что определенные интернет-профессии освоили студенты, люди трудоспособного возраста и даже пенсионеры. Простой старт, обилие вакансий и удобные условия привлекают тысячи людей. Рассмотрим распространенные варианты фриланса на Кабанчике для новичков и не только.

Выполнение простых разовых задач

Хорошее решение, чтобы сделать первые шаги на онлайн-рынке труда. Речь идет о заданиях, требующих только времени, внимательности и базовых навыков работы с ПК. Это сбор и поиск информации, ввод данных, формирование таблиц. Типичная задача может звучать так: «Собрать номера телефонов и адреса детских садов города, сохранить в виде таблицы» или «Сделать список сайтов, продающих шланги для полива».

Это простая работа, с помощью которой можно освоиться и получить дополнительный доход. Но нужно быть осторожными: в интернете много мошенников, которые скрывают под подобными заданиями схемы обмана. Поэтому лучше искать вакансии на проверенных сайтах. Например, в Украине это Kabanchik.ua.

Работа с текстами

Пожалуй, одна из самых распространенных категорий работы в Интернете. Подходит для людей, умеющих писать грамотно, работать с источниками, брать интервью и т.п. У специалистов по работе с текстами есть профессии:

наборщик текстов — название говорит само за себя. Несмотря на развитие «цифрового мира», еще могут понадобиться услуги людей, набирающих тексты с рукописей или с источников, которые невозможно отсканировать/оцифровать;

рерайтер — занимается переписыванием текстов с оригиналов. Он создает качественные уникальные копии;

копирайтер — пишет оригинальные статьи (слоганы, посты и т.п.). Для этого нужно не только владеть письменной речью, но и иметь экспертные навыки в определенной области.

Расшифровка интервью

Официальное название такой работы — транскрибация. Суть проста: получая аудиофайл или видео, специалист должен превратить речь в текст. В большинстве случаев не требуется никакая редактура: только набрать все слова спикеров, ничего не пропуская.

Несмотря на кажущуюся простоту, работа требует усидчивости, терпения и внимательности. Вакансий хватает: обычно в услугах транскрибаторов нуждаются журналисты, организаторы конференций, представители компаний, которые приняли участие в мероприятиях.

Наполнение сайтов

Если есть те, кто пишут для сайтов, должны быть и специалисты, готовые наполнять интернет-ресурсы. Речь идет о размещении на страницах предоставленных текстов и фото, заполнении товарных страниц магазинов готовыми данными и т.п. Современные платформы, на которых работают сайты, простые в управлении: легко освоиться и научиться.

Создание презентаций

Базовые навыки дизайна и умение работать программами для создания инфографики — этого достаточно, чтобы создавать презентации для студентов, спикеров конференций, компаний. Эффектные слайды всегда востребованы: подработку вполне можно превратить в основную профессию.

Работа в интернете — выгодная ниша с большим количеством преимуществ. Но важно избегать мошенников и искать заказчиков только на проверенных сайтах. Это спасет от разочарований и потерь времени.