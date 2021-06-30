Не покидаючи квартири: 5 способів заробітку в інтернеті

Можливістю заробити онлайн зараз нікого не здивувати. Якщо копнути глибше, з'ясується, що певні інтернет-професії освоїли студенти, люди працездатного віку і навіть пенсіонери. Простий старт, велика кількість вакансій і зручні умови приваблюють тисячі людей. Розглянемо найбільш поширені варіанти фрілансу на Кабанчику для новачків і не тільки.

Виконання простих разових завдань

Хороше рішення, щоб зробити перші кроки на онлайн-ринку праці. Йдеться про завдання, що вимагають тільки часу, уважності і базових навичок роботи з ПК. Це збір і пошук інформації, введення даних, формування таблиць. Типова задача може звучати так: «Зібрати номери телефонів та адреси дитячих садків міста, зберегти у вигляді таблиці» або «Зробити список сайтів, які продають шланги для поливу».

Це проста робота, за допомогою якої можна освоїтися і отримати додатковий дохід. Але потрібно бути обережними: в інтернеті багато шахраїв, які приховують під подібними завданнями схеми обману. Тому краще шукати вакансії на перевірених сайтах. Наприклад, в Україні це Kabanchik.ua.

Робота з текстами

Мабуть, одна з найпоширеніших категорій роботи в Інтернеті. Підходить для людей, які вміють писати грамотно, працювати з джерелами, брати інтерв'ю і т.ін. У фахівців по роботі з текстами є професії:

набірник текстов — назва говорить сама за себе. Незважаючи на розвиток «цифрового світу», ще можуть знадобитися послуги людей, що набирають тексти з рукописів або з джерел, які неможливо відсканувати/оцифрувати;

рерайтер — займається переписуванням текстів з оригіналів. Він створює якісні унікальні копії;

копірайтер — пише оригінальні статті (слогани, пости і т.п.). Для цього потрібно не тільки володіти письмовою мовою, а й мати експертні навички в певній галузі.

Розшифровка інтерв'ю

Офіційна назва такої роботи — транскрібація. Суть проста: отримуючи звукові файли чи відео, фахівець повинен перетворити мову на текст. У більшості випадків не потрібна ніяка редактура: тільки набрати всі слова спікерів, нічого не пропускаючи.

Незважаючи на гадану простоту, робота вимагає посидючості, терпіння і уважності. Вакансій вистачає: зазвичай послуг транскрібаторов потребують журналісти, організатори конференцій, представники компаній, які взяли участь в заходах.

Наповнення сайтів

Якщо є ті, хто пишуть для сайтів, повинні бути і фахівці, готові наповнювати інтернет-ресурси. Йдеться про розміщення на сторінках наданих текстів і фото, заповненні товарних сторінок магазинів готовими даними і т.п. Сучасні платформи, на яких працюють сайти, прості в управлінні: легко освоїтися і навчитися.

Створення презентацій

Базові навички дизайну і вміння працювати з програмами для створення інфографіки — цього достатньо, щоб створювати презентації для студентів, спікерів конференцій, компаній. Ефектні слайди завжди затребувані: підробіток цілком можна перетворити в основну професію.

Робота в інтернеті — вигідна ніша з великою кількістю переваг. Але важливо уникати шахраїв і шукати замовників тільки на перевірених сайтах. Це врятує від розчарувань і втрат часу.