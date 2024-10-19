Поки без українців. Різдвяна гонка-2024 отримала перших учасників

Традиційне шоу-змагання цьогоріч відбудеться у суботу, 28 грудня. Воно пройде на стадіоні Фельтінс-Арена в імецькому Гельзенкірхені.

У попередньому списку є французи Жюлія Сімон та Фаб'єн Клод, які перемагали у Різдвяних гонках в 2022 та 2023 роках. Вони спробують зробити історичний хет-трик, адже досі жодній парі не вдавалося перемогти тут тричі поспіль.

Свою участь підтвердили німці Ванесса Фогт і Юстус Штрелоу, австрійці Анна Гандлер та Сімон Едер, норвежці Інґрід Тандервольд і Стурла Леґрейд, шведи Анна Маґнуссон та Єспер Нелін. Таким чином, відомі п'ять пар учасників. У попередні роки найчастіше на старт виходило 12 команд. Утім, у минулому році участь взяли лише 10, причому Німеччину представляли дві пари.

Про участь українських спортсменів у цьогорічному старті поки не повідомлялось. Втім, наші спортсмени незмінно змагаються в Гельзенкірхені, починаючи з 2008 року (перший старт був у 2006-му, потім – дворічна перерва).

На рахунку наших земляків дві перемоги. У 2008 році найкращими стали Оксана Хвостенко та Андрій Дериземля, а в 2014-му – Валентина Семеренко та Сергій Семенов. У гонці 2023 року від України змагались Юлія Джима та Дмитро Підручний. Воні фінішували п'ятими з 10-ти учасників.

Різдвяна гонка: що відомо

Щорічне комерційне змагання з біатлону, яке проводиться в кінці грудня в німецькому Гельзенкірхені. Перші перегони відбулись у 2002 році.

Найбільшу кількість призових місць мають господарі змагань – біатлоністи Німеччини (16). Проте за кількістю перемог вони поступаються норвежцям (5). Усього в різні роки на старт виходили представники 21-ї країни. Спортсмени 13-ти з них потрапляли в число призерів, а 9-ти – тріумфували.

Різдвяна гонка – своєрідний полігон для різноманітних експериментів та новацій у біатлоні. Наприклад, у 2010-му тут, замість звичної зброї, використовували лазерні гвинтівки, для чого, правда, довелося збільшити мішені.

А ще – це улюблене місце, де зірки прощаються з великим спортом. У різні роки на Різдвяних гонках востаннє виходили на старт Магдалена Нойнер, Міхаель Грайс, Лаура Дальмайєр, Дар'я Домрачева та Уле-Ейнар Б'єрндален.