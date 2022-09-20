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Поки Україна не переможе РФ, ми проситимемо більше зброї, - Кулеба

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Київ, Вівторок 20 вересня 2022 10:10
Поки Україна не переможе РФ, ми проситимемо більше зброї, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна проситиме більше зброї, доки країна не переможе у війні проти Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Bloomberg.

"Ми проситимемо зброю (на Генасамблеї ООН, - ред.), тому що ми знаходимося у стані війни, а коли ви ведете війну проти такого ворога, вам потрібно більше зброї. Іноді мене запитують, чи достатньо у нас зброї, яку ми отримали і я завжди відповідаю, що зможу сказати достатньо, тільки після перемоги України. До того часу ми проситимемо більше", - заявив міністр.

Він додав, що успішний контрнаступ України на сході показує, що є сенс надавати ЗСУ більше озброєння.

"Контрнаступ України - це чіткий сигнал для всіх, що це працює. Що має сенс допомогти Україні зброєю, тому що ми можемо перемогти президента Путіна та його армію на нашій території", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розпорядився виділити новий пакет військової допомоги Україні на 600 млн доларів.

У Пентагоні також оприлюднили повний список переданої Україні зброї та техніки.

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