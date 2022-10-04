Поки трактор не відтягне останній танк. У Британії пообіцяли підтримку Україні до перемоги

Великобританія підтримуватиме Україну у війні проти Росії до кінця, доки останній російський танк не потягне останній український трактор.
Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Велика Британія підтримуватиме українців у війні проти Росії доти, доки цю війну не буде виграно, доки не буде відновлено їхню територіальну цілісність. Ми підтримуватимемо їх доти, доки останній російський танк не потягне останній український трактор", - зазначив Клеверлі. .
Він також зазначив, що всім партнерам України потрібно мати стратегічну витривалість, щоб довести справу до перемоги.
"Якщо ви слухаєте цей виступ, пан Путін чи пан Лавров, дозвольте мені прояснити: ми ніколи не визнаємо анексію Луганська, Донецька, Херсона, Запоріжжя чи Криму", - додав глава МЗС.
Раніше прем'єр-міністр Британії Ліз Трасс заявила, що Великобританія ніколи не погодиться з російською анексією окупованих Луганською, Донецькою та частково окупованих Запорізькою та Херсонською областей. Лондон не визнаватиме анексію.
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