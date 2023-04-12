UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поки тільки в Києві. EVA запускає власну кур’єрську службу

 

Нову послугу доставки замовлень з інтернет-магазину EVA.UA поки тестують в столиці, однак в планах – створити її в інших великих українських містах.

Лінія магазинів EVA відкрила власну кур’єрську службу доставки, яка працює в Києві, розповіла СЕО Ольга Шевченко. За її словами, в штаті – по декілька співробітників, які працюють на правому та лівому берегах Києва. «Вони розвозять замовлення на звичайних машинах та електромобілях», - каже вона. Мережа планує і далі збільшувати кількість власних пікапів.

Доставка продукції займає два-три дні від моменту замовлення. Вона безкоштовна, якщо замовлення зроблене на 149 грн і більше. В іншому випадку коштує 29 грн.

Зараз клієнти магазинів мережі можуть забрати інтернет-замовлення в точках видачі, що розташовані майже у всіх магазинах EVA, та у відділеннях Нової пошти. «Однак 66% замовлень забирають саме у точках видачі. – Каже Ольга Шевченко. – Є певні категорії клієнтів, яким потрібна доставка продукції кур’єром». Після тестування в Києві кур’єрську службу компанії планується відкрити й в інших великих українських містах.

Читайте РБК-Україна в Google News