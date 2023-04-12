RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пока только в Киеве. EVA запускает собственную курьерскую службу

 

Новую услугу доставки заказов из интернет-магазина EVA.UA пока тестируют в столице, однако в планах создать ее в других крупных украинских городах.

Линия магазинов EVA открыла собственную курьерскую службу доставки, работающую в Киеве, рассказала СЕО Ольга Шевченко. По ее словам, в штате – по несколько сотрудников, работающих на правом и левом берегах Киева. "Они развозят заказы на обычных машинах и электромобилях", – говорит она. Сеть планирует и дальше увеличивать количество собственных пикапов.

Доставка продукции занимает два-три дня с момента заказа. Она бесплатна, если заказ сделан на 149 грн и более. В противном случае стоит 29 грн.

Сейчас клиенты магазинов сети могут забрать интернет-заказы в точках выдачи, которые расположены почти во всех магазинах EVA, и в отделениях Новой почты. «Однако 66% заказов забирают именно в точках выдачи. – говорит Ольга Шевченко. – Есть определенные категории клиентов, которым нужна доставка продукции курьером». После тестирования в Киеве курьерскую службу компании планируется открыть и в других крупных украинских городах.

Читайте РБК-Украина в Google News