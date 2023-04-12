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Поки тільки в Києві. EVA запускає власну кур’єрську службу

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Середа 12 квітня 2023 13:15
Поки тільки в Києві. EVA запускає власну кур’єрську службу

Нову послугу доставки замовлень з інтернет-магазину EVA.UA поки тестують в столиці, однак в планах – створити її в інших великих українських містах.

Лінія магазинів EVA відкрила власну кур’єрську службу доставки, яка працює в Києві, розповіла СЕО Ольга Шевченко. За її словами, в штаті – по декілька співробітників, які працюють на правому та лівому берегах Києва. «Вони розвозять замовлення на звичайних машинах та електромобілях», - каже вона. Мережа планує і далі збільшувати кількість власних пікапів.

Доставка продукції займає два-три дні від моменту замовлення. Вона безкоштовна, якщо замовлення зроблене на 149 грн і більше. В іншому випадку коштує 29 грн.

Поки тільки в Києві. EVA запускає власну кур’єрську службу

Зараз клієнти магазинів мережі можуть забрати інтернет-замовлення в точках видачі, що розташовані майже у всіх магазинах EVA, та у відділеннях Нової пошти. «Однак 66% замовлень забирають саме у точках видачі. – Каже Ольга Шевченко. – Є певні категорії клієнтів, яким потрібна доставка продукції кур’єром». Після тестування в Києві кур’єрську службу компанії планується відкрити й в інших великих українських містах.

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