Пока только в Киеве. EVA запускает собственную курьерскую службу

Новую услугу доставки заказов из интернет-магазина EVA.UA пока тестируют в столице, однако в планах создать ее в других крупных украинских городах.

Линия магазинов EVA открыла собственную курьерскую службу доставки, работающую в Киеве, рассказала СЕО Ольга Шевченко. По ее словам, в штате – по несколько сотрудников, работающих на правом и левом берегах Киева. "Они развозят заказы на обычных машинах и электромобилях", – говорит она. Сеть планирует и дальше увеличивать количество собственных пикапов.

Доставка продукции занимает два-три дня с момента заказа. Она бесплатна, если заказ сделан на 149 грн и более. В противном случае стоит 29 грн.

Сейчас клиенты магазинов сети могут забрать интернет-заказы в точках выдачи, которые расположены почти во всех магазинах EVA, и в отделениях Новой почты. «Однако 66% заказов забирают именно в точках выдачи. – говорит Ольга Шевченко. – Есть определенные категории клиентов, которым нужна доставка продукции курьером». После тестирования в Киеве курьерскую службу компании планируется открыть и в других крупных украинских городах.