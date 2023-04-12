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Пока только в Киеве. EVA запускает собственную курьерскую службу

Новина українською →
Среда 12 апреля 2023 13:15
Пока только в Киеве. EVA запускает собственную курьерскую службу

Новую услугу доставки заказов из интернет-магазина EVA.UA пока тестируют в столице, однако в планах создать ее в других крупных украинских городах.

Линия магазинов EVA открыла собственную курьерскую службу доставки, работающую в Киеве, рассказала СЕО Ольга Шевченко. По ее словам, в штате – по несколько сотрудников, работающих на правом и левом берегах Киева. "Они развозят заказы на обычных машинах и электромобилях", – говорит она. Сеть планирует и дальше увеличивать количество собственных пикапов.

Доставка продукции занимает два-три дня с момента заказа. Она бесплатна, если заказ сделан на 149 грн и более. В противном случае стоит 29 грн.

Пока только в Киеве. EVA запускает собственную курьерскую службу

Сейчас клиенты магазинов сети могут забрать интернет-заказы в точках выдачи, которые расположены почти во всех магазинах EVA, и в отделениях Новой почты. «Однако 66% заказов забирают именно в точках выдачи. – говорит Ольга Шевченко. – Есть определенные категории клиентов, которым нужна доставка продукции курьером». После тестирования в Киеве курьерскую службу компании планируется открыть и в других крупных украинских городах.

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