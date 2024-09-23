Поки що поставили тільки радар: Нідерланди шукають елементи батареї Patriot для України

Нідерланди поки що поставили Україні радарну систему з батареї Patriot і найближчим часом поставлять три пускові установки. Пошуки інших елементів в інших країнах продовжуються.

"Я можу говорити тільки про те, що ми поставили. Ми поставили радарну систему і дуже скоро поставимо три пускові установки. Ми також намагаємося знайти інші елементи, які потрібні для укомплектування системи", - сказав він.

За його словами, є кілька країн, які також "дуже хочуть допомогти Україні" та "роблять все можливе". "Але вони зіштовхнулися із деякими проблемами, через які не можна зібрати цю систему", - розповів міністр.

Брекельман відмовився назвати країну, яка загальмувала постачання батареї Patriot Україні.

"Це залежить від інших країн, чи хочуть вони бути відкритими. Причина, через яку ми не завжди прозорі, полягає в тому, що ми не хочемо інформувати Росію. А якщо я розповім усі оперативні деталі, то ми зробимо Росію мудрішою, ніж вона вже є. І я не думаю, що ми маємо інформувати Росію", - додав він.

Брекельман не зміг назвати терміни постачання батареї Patriot Україні.

"Так, ми все ще обговорюємо це. Але я, звичайно, не хочу робити заяви зарано, тому що тільки тоді, коли це буде, коли це буде остаточно, ви дізнаєтеся. І на даний момент я знаю, що багато країн все ще дуже креативно підходять до питання про те, що вони можуть поставити, можливо, інші системи ППО, не тільки Patriot, тому що ви також можете поставити NASAMS або ще щось", - розповів міністр.

Нагадаємо, до зенітної батареї Patriot входять 4-8 пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети.