Пока поставили только радар: Нидерланды ищут элементы батареї Patriot для Украины

Нидерланды пока поставили Украине радарную систему из батареи Patriot и в ближайшее время поставят три пусковые установки. Поиски остальных элементов в других странах продолжаются.

"Я могу говорить только о том, что мы поставили. Мы поставили радарную систему и очень скоро поставим три пусковые установки. Мы также пытаемся найти другие элементы, которые необходимы для укомплектования системы", - сказал он.

По его словам, есть несколько стран, которые также "очень хотят помочь Украине" и "делают все возможное". "Но они столкнулись с некоторыми проблемами, из-за которых нельзя собрать эту систему", - рассказал министр.

Брекельман отказался назвать страну, которая затормозила поставку батареи Patriot Украине.

"Это зависит от других стран, хотят ли они быть открытыми. Причина, по которой мы не всегда прозрачны, заключается в том, что мы не хотим информировать Россию. А если я расскажу все оперативные детали, то мы сделаем Россию мудрее, чем она уже есть. И я не думаю, что мы должны информировать Россию", - добавил он.

Брекельман не смог назвать сроки поставки батареи Patriot Украине.

"Да, мы все еще обсуждаем это. Но я, конечно, не хочу делать заявления слишком рано, потому что только тогда, когда это будет, когда это будет окончательно, вы узнаете. И на данный момент я знаю, что многие страны все еще очень креативно подходят к вопросу о том, что они могут поставить, может быть, другие системы ПВО, не только Patriot, потому что вы также можете поставить NASAMS или что-то еще. Но на данный момент я не могу сделать никаких конкретных заявлений", - рассказал министр.

Напомним, в зенитную батарею Patriot входят 4-8 пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты.