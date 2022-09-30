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Поки в НАТО шукатимуть консенсус: Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський запропонував реалізувати гарантії безпеки для нашої країни та Європи, поки в НАТО шукатимуть консенсус щодо членства України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

"Ми розуміємо, що це потребує консенсусу всіх членів Альянсу. Розуміємо, що треба вийти на такий консенсус. І тому, поки це відбуватиметься, ми пропонуємо реалізувати наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України і всієї Європи згідно з Київським безпековим договором (Kyiv Security Compact), що розроблений і представлений нашим партнерам", - заявив Зеленський.

Як відзначив президент, безпека не повинна мати альтернатив, однак важлива рішучість для її гарантування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Україна подає заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку.

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НАТОВолодимир Зеленський