Поки Маск грається з Twitter, корпорація Баффета випередила його за капіталізацією

Інвесткомпанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета випередила за ринковою вартістю виробника електрокарів Tesla Ілона Маска, який втратив понад 360 млрд доларів ринкової капіталізації з вересня цьогоріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Акції Tesla закрили напередодні торгівлю на позначці 604 млрд доларів ринкової капіталізації проти майже 645 млрд доларів конгломерату Уоррена Баффета. Водночас ще на початку поточного року Tesla оцінювалася в 1,1 трлн доларів - на 450 млрд дорожче, ніж Berkshire.

"Акції Tesla падають на тлі яструбиної політики Федерального резерва, який дедалі більше знижує зростання акцій, і негативної реакції, спричиненої купівлею Ілоном Маском соцмережі Twitter", - зазначає Blооmberg.

У рейтингу мільярдерів Forbes Ілон Маск посідає перший рядок зі статками 212 млрд доларів, Уоррен Баффет - шостий зі 100 млрд доларів.

Як свідчать експерти, фондовий ринок США переживає наразі кінець епохи, коли ставку робили на дорогі технологічні компанії з агресивними планами розвитку на майбутнє.

"Підвищення відсоткових ставок спонукає інвесторів робити ставку на фірми, які пропонують стабільні грошові потоки тут і зараз, у той час як відносна стійкість циклу промисловості та споживання є благом для стабільного бізнесу", - констатують в агентстві.