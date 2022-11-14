Поки Маск грається з Twitter, корпорація Баффета випередила його за капіталізацією
Інвесткомпанія Berkshire Hathaway Уоррена Баффета випередила за ринковою вартістю виробника електрокарів Tesla Ілона Маска, який втратив понад 360 млрд доларів ринкової капіталізації з вересня цьогоріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Акції Tesla закрили напередодні торгівлю на позначці 604 млрд доларів ринкової капіталізації проти майже 645 млрд доларів конгломерату Уоррена Баффета. Водночас ще на початку поточного року Tesla оцінювалася в 1,1 трлн доларів - на 450 млрд дорожче, ніж Berkshire.
"Акції Tesla падають на тлі яструбиної політики Федерального резерва, який дедалі більше знижує зростання акцій, і негативної реакції, спричиненої купівлею Ілоном Маском соцмережі Twitter", - зазначає Blооmberg.
У рейтингу мільярдерів Forbes Ілон Маск посідає перший рядок зі статками 212 млрд доларів, Уоррен Баффет - шостий зі 100 млрд доларів.
Як свідчать експерти, фондовий ринок США переживає наразі кінець епохи, коли ставку робили на дорогі технологічні компанії з агресивними планами розвитку на майбутнє.
"Підвищення відсоткових ставок спонукає інвесторів робити ставку на фірми, які пропонують стабільні грошові потоки тут і зараз, у той час як відносна стійкість циклу промисловості та споживання є благом для стабільного бізнесу", - констатують в агентстві.
Раніше повідомлялося, що Баффет, якому зараз 92 роки, чималі кошти спрямовує на благодійність. Так, він пожертвував близько 3,17 млрд доларів.
Американський мільярдер Уоррен Баффет поділився своїм прогнозом щодо криптовалюти і попередив, що захоплення нею може погано закінчитися.
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