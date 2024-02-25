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Показник буде навесні. Зеленський висловився про скорочення міністерств

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Влада України навесні зможе зрозуміти, чи варто проводити скорочення міністерств у зв'язку з дефіцитом коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Він розповів, що скорочення міністерств в Україні залежить від дефіциту грошей. Якщо такий дефіцит продовжиться, то влада робитиме все, щоб вся інфраструктура держави зменшилася.

Зеленський наголосив, що такий формат скорочення вже є і держава до нього підготувалася.

"Зменшення кількості міністерств, міністрів. Я думаю, що показником буде розуміння того, що у нас буде навесні. Місяць-два і розумітимемо", - зазначив президент.

Що передувало

Нагадаємо, ще в грудні минулого року перший віце-прем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко розповіла, що Україні доведеться відкласти виплату пенсій та зарплат держслужбовцям у разі, якщо ЄС та США не нададуть обіцяної фіндопомоги на початку 2024 року.

Міністр зазначала, що у 2024 році Україні знадобиться 37 млрд доларів зовнішньої підтримки.

 

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Володимир ЗеленськийДефіцит бюджету