Виявилося, що операцію спеціально приурочили до запланованої на четвер зустрічі американського лідера Дональда Трампа з Путіним та головою КНР Сі Цзіньпінем. А саме, таким чином, Київ хотів продемонструвати вразливість російського диктатора.

"Ми спланували це як символічний жест перед зустріччю Трампа, Путіна та Сі, щоб показати, що Путін слабкий", - розповів офіцер.

Операція пройшла без Starshield

Водночас, одним із головних технологічних результатів операції стала демонстрація здатності України проводити складні ударні місії без американських супутникових систем зв'язку.

"Американці намагалися паралізувати наш зв'язок, необхідний для проведення таких операцій, але ця місія довела, що ми можемо розробляти власні системи зв'язку для передачі радіосигналів", - сказав співрозмовник.

За його словами, вперше в історії Сили Оборони використали всі безпілотники для передачі відеосигналу ракетам, щоб вони могли вразити конкретні точки мосту.

"Ми показали, що здатні проводити такі операції без Starlink", – додав The Times офіцер.

Видання зазначає, що операція стала відповіддю, зокрема на нещодавні американські обмеження на використання Starlink та Starshield для українських ударних місій. Подробиці роботи нової української системи зв'язку військові не розкривають.

Детальніше про атаку на міст

За інформацією джерел The Times, до комбінованої атаки було залучено: ракетні підрозділи, оператори безпілотників 7-го центру глибинних ударів "Птахи Мадяра", 1-а окрема бригада безпілотних систем спеціального призначення, СБУ, Військово-морські сили та Сили спеціальних операцій України.

Операція проходила у кілька етапів. Спочатку сотні українських безпілотників атакували російські системи протиповітряної оборони та інші військові об'єкти, виснажуючи запаси ракет противника.

Згодом по Кримському мосту завдали ударів крилатими ракетами "Фламінго" та "Нептун", а також ракетами-дронами "Паляниця".