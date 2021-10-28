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Показатели выше нормы: Киев на грани попадания в "красную" зону

Автор: Анастасия Рокитна

Город Киев на грани попадания в "красную" зону карантина, если оценивать показатели Минздрава. Три дня подряд в городе превышают два главных показателя по распространению коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

COVID-статистика за сутки

В Киеве подтвердили 1451 новый случай коронавируса, умерли 39 пациентов и 317 - выздоровели.

Общая статистика в Киеве выглядит так:

  • 255 788 заражений,
  • 6030 смертей,
  • 227 651 выздоровление.

Киев на грани попадания в "красную" зону

Условием перехода региона в "красную" зону является превышение в течение трех дней подряд двух и более показателей Минздрава.

На сайте Минздрава указано, что в Киеве уже три дня подряд превышают показатели госпитализации и загруженности коек с кислородом.

Таким образом, город может перейти в "красную" зону в ближайшее время.

Напомним, в Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, но "красную" зону вводить пока не планируют. Пока нет соответствующих COVID-показателей для города, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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Красная зона карантинаКиев