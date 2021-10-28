Показатели выше нормы: Киев на грани попадания в "красную" зону

Город Киев на грани попадания в "красную" зону карантина, если оценивать показатели Минздрава. Три дня подряд в городе превышают два главных показателя по распространению коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Киеве подтвердили 1451 новый случай коронавируса, умерли 39 пациентов и 317 - выздоровели.
Общая статистика в Киеве выглядит так:
Условием перехода региона в "красную" зону является превышение в течение трех дней подряд двух и более показателей Минздрава.
На сайте Минздрава указано, что в Киеве уже три дня подряд превышают показатели госпитализации и загруженности коек с кислородом.
Таким образом, город может перейти в "красную" зону в ближайшее время.
Напомним, в Киеве ухудшается ситуация с коронавирусом, но "красную" зону вводить пока не планируют. Пока нет соответствующих COVID-показателей для города, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.