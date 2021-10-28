Показники вище норми: Київ на межі потрапляння в "червону" зону

Місто Київ на межі потрапляння в "червону" зону карантину, якщо оцінювати показники МОЗ. Три дні поспіль у місті перевищують два головних показники щодо поширення коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
У Києві підтвердили 1451 новий випадок коронавірусу, померли 39 пацієнтів та 317 - одужали.
Загальна статистика в Києві виглядає так:
Умовою переходу регіону в "червону" зону є перевищення протягом трьох днів підряд двох та більше показників МОЗ.
На сайті МОЗ вказано, що в Києві вже три дні підряд перевищують показники госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем.
Таким чином, місто може перейти в "червону" зону найближчим часом.
Нагадаємо, в Києві погіршується ситуація з коронавірусом, але "червону" зону вводити поки не планують. Поки немає відповідних COVID-показників для міста, заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.