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Показники вище норми: Київ на межі потрапляння в "червону" зону

Автор: Анастасія Рокитна

Місто Київ на межі потрапляння в "червону" зону карантину, якщо оцінювати показники МОЗ. Три дні поспіль у місті перевищують два головних показники щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

COVID-статистика за добу

У Києві підтвердили 1451 новий випадок коронавірусу, померли 39 пацієнтів та 317 - одужали.

Загальна статистика в Києві виглядає так:

  • 255 788 заражень,
  • 6030 смертей,
  • 227 651 одужання.

Київ на межі потрапляння в "червону" зону

Умовою переходу регіону в "червону" зону є перевищення протягом трьох днів підряд двох та більше показників МОЗ.

На сайті МОЗ вказано, що в Києві вже три дні підряд перевищують показники госпіталізації та завантаженості ліжок з киснем.

Таким чином, місто може перейти в "червону" зону найближчим часом.

Нагадаємо, в Києві погіршується ситуація з коронавірусом, але "червону" зону вводити поки не планують. Поки немає відповідних COVID-показників для міста, заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

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Червона зона карантинуКиїв