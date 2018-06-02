Показники бюджету сьогодні не дозволяють збільшити мінімальну зарплату, - Данилюк

Міністр відзначив необхідність детінізації бізнесу

Показники бюджету на сьогоднішній день не дозволяють прийняти рішення про збільшення мінімальної заробітної плати українцям. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в ефірі "Радіо НВ".

"Чи є зараз така можливість? Наразі такої можливості (в економіки України - ред.) немає", - заявив Данилюк, відповідаючи на запитання про можливість збільшення заробітної плати.

За його словами, бюджет не дозволяє збільшити мінімальну зарплату українцям.

"Це рішення має певну вартість для державного бюджету. Наразі показники виконання бюджету не дають можливості для того, щоб реалізувати збільшення мінімальної зарплатні. Для цього мало б бути суттєве перевиконання дохідної частини...", - заявив Данилюк.

Міністр пояснив, що підвищення мінімальної зарплати є лише адміністративним рішенням, яке не впливає на рівень доходів громадян. На думку Данилюка, вирішенням проблеми отримання українцями реальних зарплат на гідному рівні є детінізація бізнесу та підвищення інвестиційного клімату.

"Мінімальна зарплата - це адміністративне рішення, від цього люди не стають багатшими. Це означає вплив на інфляцію, це означає, що збільшується вартість ведення бізнесу. Адже не всі компанії мають можливість платити такі зарплати. Це є проблема. Як ця проблема має вирішуватись? Вона має вирішуватись іншим чином. Детінізація досягається не підняттям мінімальної зарплати, а ефективною роботою ДФС. Ми не маємо замінювати роботу ДФС рішенням Кабміну. Так можна загратися", - додав посадовець.

Від зазначив, що підвищення інвестиційного клімату України має дозволити бізнес-компаніям платити вищі зарплати.

"При ефективному контролі ДФС це і призведе до детінізації. Тоді люди будуть отримувати реальні зарплати не в конверті, на гідному рівні", - додав він.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що Кабінет міністрів України планує перепідпорядкувати собі ДФС, яка на сьогодні підпорядковується Мінфіну.

Як повідомляло РБК-Україна, Данилюк з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом вже тиждень активно "воюють" за контроль над ДФС.