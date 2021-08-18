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Показал полиции оружие: в Киеве в районе репетиции парада задержали мужчину

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Киев, Среда 18 августа 2021 20:20
Показал полиции оружие: в Киеве в районе репетиции парада задержали мужчину Фото: в Киеве в районе репетиции парада задержали мужчину (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 18 августа, в Киеве в районе проведения парада задержали мужчину. Он угрожал полицейским оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных, о запрете проезда из-за проведения репетиции парада ко Дню независимости.

"Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, мужчина снова наткнулся на перекрытие, а потом демонстративно достал предмет, похожий на оружие и перезарядил его на глазах у полицейских", - говорится в сообщении.

На следующем перекрестке автомобиль остановили, а водителя задержали. Также мужчину разоружили.

Показал полиции оружие: в Киеве в районе репетиции парада задержали мужчину

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