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Показав поліції зброю: у Києві в районі репетиції параду затримали чоловіка

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Київ, Середа 18 серпня 2021 20:20
Показав поліції зброю: у Києві в районі репетиції параду затримали чоловіка Фото: у Києві в районі репетиції параду затримали чоловіка (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 18 серпня, в Києві в районі проведення параду затримали чоловіка. Він погрожував поліцейським зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen проігнорував вимоги патрульних, про заборону проїзду через проведення репетиції параду до Дня Незалежності.

"Доїхавши до перехрестя вулиць Великої Васильківської та Саксаганського, чоловік знову натрапив на перекриття, а потім демонстративно дістав предмет, схожий на зброю і перезарядив його на очах у поліцейських", - йдеться в повідомленні.

На наступному перехресті автомобіль зупинили, а водія затримали. Також чоловіка роззброїли.

Показав поліції зброю: у Києві в районі репетиції параду затримали чоловіка

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