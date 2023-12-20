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Покарання корупціонерів: більшість українців за швидкість навіть з порушенням законів

Фото: Корупціонерів потрібно карати навіть з порушенням законів, вважають українці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більше половини українців (55%) хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів. Іншої думки, що треба карати за законом, навіть якщо це займе багато, дотримуються 42% українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Решта 3% респондентів не визначилися зі своєю думкою.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, корупція лишається одним із найбільших подразників в українському суспільстві. Більшість українців вимагають покарання корупціонерів навіть з порушенням законів (і порівняно з періодом до вторгнення є радикалізація поглядів).

"Насправді це є тривожною тенденцією, оскільки входить у суперечність з розбудовою сучасної європейської правової держави", - сказав він.

За його словами, останні викриття окремих чиновників здатні лише на певний час бути аргументом, що боротьба з корупцією дійсно ведеться.

"Проте громадськість очікує на реальні вироки та реальну відповідальність. Тому "улюблений" метод затягування в часі та в результаті "поховання справ" може врятувати чийогось друга-корупціонера, але може мати нищівний ефект на підтримку влади у вже скорому майбутньому", - додав соціолог.

Опитування було проведене 29 листопада - 9 грудня 2023 року серед 1031 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

 

Нагадаємо, опитування КМІС показало падіння довіри до органів влади України. Критично низькою із значним погіршенням порівняно з минулим роком є довіра судам і прокурорам. Лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють - відповідно, 61% і 64%.

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