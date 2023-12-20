Наказание коррупционеров: большинство украинцев за скорость даже с нарушением законов

Остальные 3% респондентов не определились со своим мнением.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, коррупция остается одним из самых больших раздражителей в украинском обществе. Большинство украинцев требуют наказания коррупционеров даже с нарушением законов (и по сравнению с периодом до вторжения видна радикализация взглядов).

"На самом деле это тревожная тенденция, поскольку входит в противоречие с развитием современного европейского правового государства", - сказал он.

По его словам, последние разоблачения отдельных чиновников способны лишь на время быть аргументом, что борьба с коррупцией действительно ведется.

"Однако общественность ожидает реальных приговоров и реальной ответственности. Поэтому "любимый" метод затягивания во времени и в результате "захоронения дел" может спасти чьего-то друга-коррупционера, но может иметь сокрушительный эффект на поддержку власти в уже скором будущем", - добавил социолог. .

Опрос был проведен 29 ноября - 9 декабря 2023 года среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.